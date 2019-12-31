Dünya
Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi31 Aralık 2019 Salı 18:24 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 18:32
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi.
[Fotoğraf: Reuters]
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini işgal etmişti.
20 kişinin yaralandığı olaydan sonra protestocular Büyükelçiliğin ikinci giriş kapısını da kırarak ateşe verdi.
Kapıyı ateşe veren göstericilerin, Büyükelçilik etrafındaki eylemleri devam ederken, bölgede uçakların alçak uçuş yaptığı görüldü.
Irak hükümetine bağlı özel güçler de Büyükelçilik binası çevresinde konuşlanmaya başladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Irak Bağdat Büyükelçiliği