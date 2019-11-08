Dünya
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi08 Kasım 2019 Cuma 14:47 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 14:53
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla bölücü terör örgütü PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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