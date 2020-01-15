Dünya
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi15 Ocak 2020 Çarşamba 17:55 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:03
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli operasyonla 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber
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