Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Washington temsilciliği ortak etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Amerikalı ilkokul öğrencileri Türk kültürüyle tanıştı.

Barnard İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik için, öğrenciler sınıfa giden koridora Türk bayrağı astı. Washington Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri Türkçe ve İngilizce tanıtım yaptı.

Amerikalı öğrencilere Türkçe'nin yanı sıra Türk tarihi hakkında bilgi verildi. Öğrenciler Türk mutfağı ve müziğini de tanıma fırsatı buldu.

"Harika bir kültürünüz var"

Etkinliğin harika olduğunu dile getiren Bernard İlkokulu Öğretmeni Griselda Rutherford, "Çocuklar çok şey öğrendi Türk kültrü hakkında. Yalnız onlar değil ben de çok şey öğrendim. Harika bir kültürünüz var." dedi.

Büyükelçilik Uyum Programı sayesinde Amerikalı öğrenciler farklı kültürleri öğrenme imkanı buluyor.

Kaynak: TRT Haber