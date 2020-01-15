Dünya
Endonezya'da yükselen deniz 2 adayı yuttu15 Ocak 2020 Çarşamba 17:36 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:49
Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde Betet ve Gundul isimli 2 ada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu su altında kaldı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Endonezya Çevre Forumu Direktörü Hairul Sobri, insan yaşamının olmadığı Betet ve Gundul adalarının, iklim değişikliğine bağlı olarak, deniz seviyesinin altında kaldığını açıkladı.
Sobri, Betet Adası’nın 1 metre, Gundul Adası’nın ise 3 metre su altında kaldığını belirtti.
Tehlike sürüyor
Direktör Sobri, deniz seviyesinin yükselmesine karşı herhangi bir önlem alınmazsa bölgede 4 adanın daha yakın zamanda su altında kalabileceğini aktardı.
Ekvator kuşağında Avustralya’ya kadar uzanan adalar topluluğu üzerinde kurulu olan Endonezya, resmi kayıtlara göre 16 bin 56 adadan oluşuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: güney sumatra Endonezya ada betet gundul