Endonezya Çevre Forumu Direktörü Hairul Sobri, insan yaşamının olmadığı Betet ve Gundul adalarının, iklim değişikliğine bağlı olarak, deniz seviyesinin altında kaldığını açıkladı.

Sobri, Betet Adası’nın 1 metre, Gundul Adası’nın ise 3 metre su altında kaldığını belirtti.

Tehlike sürüyor

Direktör Sobri, deniz seviyesinin yükselmesine karşı herhangi bir önlem alınmazsa bölgede 4 adanın daha yakın zamanda su altında kalabileceğini aktardı.

Ekvator kuşağında Avustralya’ya kadar uzanan adalar topluluğu üzerinde kurulu olan Endonezya, resmi kayıtlara göre 16 bin 56 adadan oluşuyor.

Kaynak: AA