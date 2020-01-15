Boeing, 737 Max krizinin üstesinden bir türlü gelemiyor.

Endonezya ve Etiyopya’da 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kaza sonrasında seferden kaldırılan Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşa başlama tarihi hala netleşmedi.

Firma darbe üzerine darbe alıyor. Uçak siparişleri 16 yılın en düşük düzeyine geriledi. Bu sadece madalyonun bir yüzü.

2019’da iptal edilen siparişler de yeni verilen siparişlerden fazla.

Boeing’in teslimatlarında da ciddi bir düşüş söz konusu.

2018 ile 2019 yılları kıyaslandığında teslimatlarda yüzde 53 düşüş meydana geldi.

Ortaya çıkan bu tablo, Amerikan uçak devi Boeing’i Avrupalı rakibi Airbus’ın gerisinde bıraktı.

Krizi aşmak için Boeing her yolu deniyor.

Önce en fazla sattığı uçak olan 737 Max’ların üretimini durdurma kararı aldı sonra da firmanın en üst düzey yöneticisiyle yollarını ayırdı.

Kaynak: AP, BBC

