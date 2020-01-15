Dünya
Hong Kong protestoları, bölgedeki turist sayısını neredeyse yarı yarıya azalttı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:05
Hong Kong Turizm Kurulu, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının 2019'un 2'nci yarısında yaklaşık yüzde 40 azaldığını açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, 2018'in aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 40'lık düşüş kaydedildiği belirtildi.
Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, tasarının geri çekilmesine rağmen "demokratik reform" talepleriyle sürdürülüyor.
Kaynak: AA