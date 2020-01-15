Dünya
Mısır polisinden AA Kahire ofisine baskın15 Ocak 2020 Çarşamba 16:41 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:55
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.
Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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