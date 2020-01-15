Rusya medyasında yer alan habere göre, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini açıkladı.

Putin Medvedev'e çalışmaları için teşekkür etti ve kabinenin yeni bir hükümet kurulana kadar çalışmalarına devam etmesini istedi.

Rus IFAX haber ajansı, Putin'in Medvedev'e Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olmasını teklif ettiğini, Medvedev'in ise teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Kaynak: Reuters