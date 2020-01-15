İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, İran'a geri dönecek15 Ocak 2020 Çarşamba 15:05 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:22
Tahran'dan henüz ayrılan İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire'nin Londra'daki bir dizi görüşmenin ardından görevine döneceği açıklandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Rob Macaire bugün uzun süre önce planlanan bir ziyaret kapsamında İngiltere'ye dönüyor. İngiltere'deyken bir dizi görüşme yapacak. Bu oldukça olağan bir durum. Önümüzdeki günlerde İran'a dönecek." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Macaire'in Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la da görüşeceği öğrenildi.
Anma etkinliğine katılmıştı
İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA