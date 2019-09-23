Dünya
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 16:05 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:08
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Pençe Harekatı avaşin Kuzey Irak