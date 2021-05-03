Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak, Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Kalafat'ı bakanlığa çağırdı
[Fotoğraf: AA]
Irak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi.
Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" sözlerine yer verildi.
Olay
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, terör örgütü PKK’ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.
Etiketler: Hulusi Akar Irak Milli Savunma Bakanlığı
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