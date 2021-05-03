Afganistan'da Farah'ın merkezindeki bir okulun yakınında patlama meydana geldi. Patlamada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 21 kişi yaralandı.

Farah İl Sağlık Müdürü Abdul Cabbar Şahik, yaralıların en az 10'unun okuldaki öğrenciler olduğunu, yaralılardan 3'ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Farah İl Şura Başkanı Dadullah Kani, Taliban militanlarının Farah'ın Balabuluk ilçesindeki askeri karakola silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini anlattı.

Saldırıda ve saldırının ardından yaşanan çatışmada iki tarafın da kayıp verdiğini söyleyen Kani, bazı askerlerin militanlara esir düştüğünü vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.