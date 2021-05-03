Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da patlama: 21 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde okul yakınında meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.
Afganistan'da Farah'ın merkezindeki bir okulun yakınında patlama meydana geldi. Patlamada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 21 kişi yaralandı.
Farah İl Sağlık Müdürü Abdul Cabbar Şahik, yaralıların en az 10'unun okuldaki öğrenciler olduğunu, yaralılardan 3'ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
Farah İl Şura Başkanı Dadullah Kani, Taliban militanlarının Farah'ın Balabuluk ilçesindeki askeri karakola silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini anlattı.
Saldırıda ve saldırının ardından yaşanan çatışmada iki tarafın da kayıp verdiğini söyleyen Kani, bazı askerlerin militanlara esir düştüğünü vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan
Son Haberler
- 18:48
- 18:58
- 18:42
- 18:07
- 18:29
Sıradaki Haber
Almanya'da balkonundan kalabalığı selamlayan Ayşe teyze TRT Haber'e konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz