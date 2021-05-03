Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde Hermann Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamlayan Ayşe Şaşmaz'ın görüntüleri kısa sürede en çok izlenen videolardan biri oldu.

"Onlara el sallayınca onlar da bana el salladı"

Balkondan selamlama anını anlatan Ayşe Şaşmaz, "Karşıda tanıdık gibi gördüm insanları. Birisi tanıdık gibi geldi. İş arkadaşım mı dedim acaba. Onlara el sallayınca onlar da bana el salladı. Öpücük attım, onlar da bana öpücük attılar. Ben onlara dikkat çekerken baktım ki herkes bana dikkat çekiyor. Allah Allah dedim. İnsanlar ne güzel toplanmış, seviyorum ben onları dedim, başladım coşmaya" dedi.

Merkel sonrası yeni başbakan benzetmesi yapıldı

Sosyal medyada Almanya Başbakanı Angela Merkel sonrası yeni başbakan benzetmesi bile yapıldı.

"Çok güzel olur ama Merkel'ime kıyamam. Allah razı olsun, benim bakan olmaya niyetim yok. Çok güzel bir duygu. İkinci başörtülü Merkel diye yazmışlar. Mutlu oldum. Merkel'i de öpüyorum."



Ayşe Şaşmaz kendisine gösterilen ilgiden memnun. Yoğunluktan dolayı arayanların telefonlarına cevap veremiyor. Siyasete girme planı olmadığını ancak Türk gençlerin Almanya başbakanı olmasını diledi.

"İnşallah neden olmasın. Gençlerimiz başarılı, akıllı. Alman olsun Türk olsun, herkese nasip olsun inşallah."