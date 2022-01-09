329 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 228 milletvekili oy kullandı. Başkanlık için Muhammed Halbusi ve Mahmud Meşhedani yarıştı.

Halbusi, aldığı 200 oyla yeniden başkan seçildi.

Muhammed Halbusi, geçtiğimiz dönemde de Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü.