Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak Meclis Başkanlığına Halbusi seçildi
[Fotoğraf: AA]
Irak’ta Meclis Başkanlığına Muhammed Halbusi yeniden seçildi.
329 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 228 milletvekili oy kullandı. Başkanlık için Muhammed Halbusi ve Mahmud Meşhedani yarıştı.
Halbusi, aldığı 200 oyla yeniden başkan seçildi.
Muhammed Halbusi, geçtiğimiz dönemde de Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Etiketler: Irak
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