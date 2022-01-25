Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutuna füze atıldığı duyuruldu.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin farklı bölgelerine 4 füzeyle saldırı düzenlendi.
Füzelerden birinin Meclis Başkanı Halbusi'nin Garma ilçesindeki konutunun yakınına düştüğü aktarıldı.
Tartışmalı seçim olayları
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, seçimin yasal olduğuna karar vermişti. İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.
Etiketler: Balistik Füze Irak
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