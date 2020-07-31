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Irak Haziran 2021'de erken seçime gidecek
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Irak Başbakanı el-Kazımi, 6 Haziran 2021’de ülkede erken seçime gidileceğini açıkladı.
Resmi televizyon aracılığıyla halka seslenen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD tarafına "ülkedeki askeri üslerine ihtiyaçları olmadıklarını" aktardıklarını ifade ederek, Washington’dan sadece ekonomi alanında ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda destek beklediklerini söyledi.
Ülkedeki erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Kazimi, “6 Haziran 2021’de ülkede erken seçim yapacağız. Bunun için gerekenleri de yerine getirme taahhüdünde bulunuyorum” dedi.
Başbakan, yeni seçim kanununun kısa sürede yasalaşması için de meclise çağrı yaptı.
Kazımi, mayıs ayında göreve geldiğinden bu yana ülkeyi erken seçime götüreceği açıklamalarında bulunuyordu.
Etiketler: ırak erken seçim Irak Başbakanı KazımiSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:19
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