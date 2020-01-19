Irak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme yaptı.

Güvenlik ve siyaset alanında bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı

Açıklamada ikilinin, güvenlik ve siyaset alanında bölgede yaşanan son gelişmeler ile Irak'ın egemenliğinin korunması ve bağımsız ulusal kararlarına saygı duyulması konularını ele aldığı belirtildi.

Gündemde ayrıca dünyanın ve bölgenin istikrar ile güvenliği üzerinde tehdit oluşturan terör örgütü DEAŞ ile mücadele, örgütün yeniden yapılanmasının önüne geçmek için ortak dayanışma ve iş birliği meseleleri de vardı.

"DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyon güçleri önemli rol oynuyor"

ABD'li Bakan Pompeo da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Salih ile görüşmesinde, DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin önemli rolüne değindiğini aktardı.

Irak Meclisi 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi 10 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Meclisin aldığı kararın uygulanması çerçevesinde ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıklamıştı.

ABD ve İran'ın Irak'taki gerilimi

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki El-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA