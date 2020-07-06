Başbakan'ın adaylıkla ilgili imzasını taşıyan resmi yazı Meclis'e gönderildi.

Kazımi ayrıca söz konusu bakanlığın oylanması için Meclis'i oturum düzenlemeye çağırdı.

Irak Meclisi'nde 7 Mayıs'ta yapılan oylamada, 22 kişilik kabine listesinden 15 isim meclisten güvenoyu almıştı. Meclis'te bir ay sonra yapılan oylamada ise diğer 7 bakan belirlenmişti.

Türkmenler yeni kabinede temsil edilmezken Meclis, Başbakan'a Türkmen toplumu için kabineye devlet bakanlığı ekleme yetkisi vermişti.

