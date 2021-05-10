Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak Başbakanı Kazımi: PKK'nın, Irak topraklarından komşu bir ülkeyi tehdit etmesi de kabul edilemez
[Fotoğraf: AA ]
Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Kazımi, "PKK'nın, Irak topraklarından komşu bir ülkeyi tehdit etmesi de kabul edilebilir değildir" dedi.
Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi çerçevesinde yaptığı operasyonları değerlendirdi.
Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Kazımi, "PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde oturanları tehdit ettiği gibi Irak topraklarından komşu bir ülkeyi tehdit etmesi de kabul edilebilir değildir" dedi.
Kazımi, "Bazen Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile bazen komşu Türkiye ile bakış açılarımızı yakınlaştırarak koordine halinde sorunları gidermek için çalıştık" diye konuştu.
Etiketler: Irak Terör Örgütü
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