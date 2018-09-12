Irak Başbakanı İbadi'nin Basra ziyaretine protesto

Göstericilerden Rafid el-Kenani, yüzlerce kişinin Başbakan İbadi ile diğer hükümet üyelerinin Basra'yı ziyaretine tepki gösteren sloganlar attığını söyledi.

"Basralıların sorunlarına çözüm bulunmalı"

Göstericilerin, temel hizmetlerin sağlanması noktasında hükümetin hukuki görevini yerine getirmesi talebinde bulunduğunu belirten Kenani, Basralılar'ın elektrik, su ve işsizlik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediğini dile getirdi.

Irak meclisinde Basralı milletvekili Hasan Hallati de düzenlediği basın toplantısında, 25 Basra milletvekili olarak, Başbakan İbadi'ye, "Basra Operasyonları Komutanı Cemil eş-Şemri'nin görevden alınması taleplerini ilettiklerini duyurdu.

İbadi, Basra'daki hizmetlerin iyileştirilmesi için başlatılan projelerin uygulanmasını takip etmek üzere bazı bakanlar eşliğinde kente gelmişti.

Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve yaklaşık iki aydır aralıklarla devam gösterilerin şiddeti geçen hafta arttı.

Göstericiler, valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binaların ardından İran'ın Basra Başkonsolosluğunu da ateşe verdi.

Basra'da geçen haftaki gösterilerde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana ölen göstericilerin sayısı ise 30'u aştı.

Irak Başbakanı İbadi de mecliste cumartesi günü düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA