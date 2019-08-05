Kan donduran olay ABD’nin Georgia eyaletinde yaşandı.
Henüz 16 yaşında olan Kevon Watkins, evlerindeki internet servisi nedeniyle annesiyle tartıştı.
Kız kardeşi bunun üzerine kablosuz internet şifresini değiştirdi.
Bu duruma öfkelenen Kevon, kız kardeşiyle kavga etmeye başladı, tam 15 dakika boyunca 20 yaşındaki kız kardeşinin boğazını sıktı.
Kız kardeşi hastaneye kaldırıldığında çoktan hayatını kaybetmişti.
2 Şubat 2018 tarihinde yaşanan olayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Kevon cinayetten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: TRT Haber