Ne savaşlar, ne terör saldırıları, ne de kanser veya veba...

Tarihte en fazla insan ölümüne sivrisinekler sebep oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Tarihçi yazar Timothy Winegard, sivrisinekler üzerine kapsamlı bir çalışma yaptı.

Winegard'a göre bugüne kadar 52 milyar insan, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar yüzünden yaşamını yitirdi.

Bu sayı, insanlığın bugüne kadarki toplam nüfusunun yarısına eşit.

Savaşlarda "silah" olarak kullanıldı

Yazara göre sivrisineklerin taşıdığı virüsler savaşlarda "silah" olarak kullanıldı.

Göçler, coğrafi keşifler, kolonileşme, köle ticareti ve iklim değişikliği sivrisinek hastalıklarını tetikledi.

Aslında sivrisineklerin yol açtığı hastalıklardan etkilenenler sadece insanlar da değil.

Kuş türleri de sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle yok oluyor.

Sivrisinekleri tamamen ortadan kaldırmanın sonuçları ise tahmin edilemiyor.

Virüslere maruz kalanların sayısı artabilir

En önemli sorun, sivrisineklerin gıda zincirinde nasıl bir yere sahip olduğunun bilinmemesi.

Bilim insanlarına göre yerküre ısınmaya devam ederse, sivrisineklerin taşıdığı virüslere maruz kalanların sayısı da hızla artacak.

2080 yılına gelindiğinde bir milyar insan daha sivrisinek kaynaklı virüslerden etkilenebilir.

Kuzey Amerika ve Avrupa yakın gelecekte sivrisineklerin taşıdığı virüslerin yayılabileceği bölgeler arasında.

Uzmanlar, “dünyayı yöneten küçük şeyler” olarak tanımladıkları sivrisinekler konusunda çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Kaynak: TRT Haber