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Dünya
The Verge 22.05.2023 06:33

Instagram'da dünya çapında kesinti

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da yaşanan küresel kesinti nedeniyle pazar akşamı erişimi kaybetti.

Instagram'da dünya çapında kesinti

Çevrimiçi izleme hizmeti DownDetector, Instagram'ın çalışmadığına dair 180 binden fazla rapor aldı.

Instagram sözcüsü , "Bazı kişilerin Instagram'a erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." dedi.

Instagram pazar akşamı yaklaşık iki saatlik bir kesintinin ardından normale dönerek tekrar çevrimiçi hale geldi.

Meta çatısı altındaki Facebook, Instagram ve WhatsApp, birkaç saatliğine çalışmanın durduğu Ekim 2021'de, tarihteki en büyük küresel kesintiyi yaşadı.  

Verge'ye göre, Meta'nın Facebook ve WhatsApp gibi yan kuruluşları Pazar günkü kesintiden etkilenmemiş görünüyor.

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