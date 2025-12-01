Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
Dünya
AFP 01.12.2025 07:49

İnsanı çamaşır gibi yıkayacak makine hizmete hazır

İnsan yıkayıcısı olarak isimlendirilen makinenin Japonya'da satışa sunulduğu açıklandı. Cihaza büyük ilgi duyuldu.

İnsanı çamaşır gibi yıkayacak makine hizmete hazır

Çamaşır makinesi mantığıyla çalışan ürün kullanıcıların kapsülün içine uzanmasıyla yıkama işlemini başlatıyor. Kullanıcı sadece müzik seçiyor. Satışa sunan firmanın yetkilileri sadece bedeni değil ruhu da yıkamayı hedeflediklerini açıkladı. Cihaz temizlik işlemi boyunca kullanıcının kalp atışlarını ve hayati belirtilerini kaydediyor.

Makine önce sadece prototip olarak tasarlandı. ABD'li bir tatil şirketi, prototipin ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini öğrenmek için iletişime geçtikten sonra, firma bunu gerçek anlamda üretmeye karar verdi.

Firma üründen 50 adet civarında üretmeyi planladığını ürünü özel kılanın nadir bulunması olduğunu belirtti. Yerel basında, perakende satış fiyatının 385 bin dolar olacağı bildirildi.

Japonya
