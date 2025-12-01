İsrail devlet kanalı: İsrail ile Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

KAN'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Zini, pazar günü Mısır'a giderek Reşad ile görüştü.

Kaynak, bunun Zini'nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olduğunu aktardı.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik temasların ele alındığı belirtilirken, müzakerelerin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan, 23 Kasım’da Hamas heyeti, Kahire'de Hasan Reşad ile yaptığı görüşmede, ateşkesin ikinci aşaması ve Gazze'deki genel durum hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamayı, esir askerlerin tüm cesetlerinin teslim edilmesi şartına bağlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de iki İsrailli askerin cenazesinin bulunduğunu iddia ederken, Hamas ise hayatta olan son 20 esirin ve hayatını kaybeden 28 esirin cesetlerinin tamamının teslim edildiğini belirtiyor.