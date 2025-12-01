Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Dünya
AA 01.12.2025 06:46

İsrail devlet kanalı: İsrail ile Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad ile Kahire’de bir araya gelerek Gazze dosyasını ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ele aldığını bildirdi.

İsrail devlet kanalı: İsrail ile Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

KAN'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Zini, pazar günü Mısır'a giderek Reşad ile görüştü.

Kaynak, bunun Zini'nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olduğunu aktardı.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik temasların ele alındığı belirtilirken, müzakerelerin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan, 23 Kasım’da Hamas heyeti, Kahire'de Hasan Reşad ile yaptığı görüşmede, ateşkesin ikinci aşaması ve Gazze'deki genel durum hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamayı, esir askerlerin tüm cesetlerinin teslim edilmesi şartına bağlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de iki İsrailli askerin cenazesinin bulunduğunu iddia ederken, Hamas ise hayatta olan son 20 esirin ve hayatını kaybeden 28 esirin cesetlerinin tamamının teslim edildiğini belirtiyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
