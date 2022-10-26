Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, Sunak'ın, bu akşam Zelenskiy ile İngiltere'nin Ukrayna'ya olan kararlı desteğini vurgulamak için konuştuğunu bildirdi.

Açıklamada, "Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin başbakanlığı döneminde her zamankinden daha güçlü olacağını ve Zelenskiy'nin, (Sunak) hükümetinin dayanışmayı sürdüreceğine güvenebileceğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Sunak'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'da nükleer güvenliği ve herhangi bir dezenformasyon konusunda şeffaflık sağlamak için yaptığı çalışmaların önemine de dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki lider de devam eden ekonomik yaptırımlar yoluyla Putin'in barbar rejimine baskı yapmaya devam etme gereği konusunda anlaştı. Zelenskiy, Sunak'ı görevinden dolayı tebrik etti ve Diwali Işık Bayramı'nı kutladı. Başbakan Sunak da Zelenskiy'e teşekkür etti ve yakın zamanda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi"

Sunak'ın selefi Liz Truss da Başbakan olduğunda ilk görüşmesini, 6 Eylül'de Zelenskiy ile yapmıştı.

"İngiliz halkının desteği için her zaman minnettarım"

Zelenskiy de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sunak ile harika görüşme yaptığına değindi ve Ukrayna-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem yazmaya karar verdikleri belirtti. Sunak, daha önce olduğu gibi "Rus saldırganlığı" karşısında Ukrayna'ya tam destek verileceğini bildirdi.

Başbakan Sunak'ın, ilk telefon görüşmesini kendisiyle yapmasını taktir ettiğini dile getiren Zelenskiy, "İngiliz halkının desteği için her zaman minnettarım" ifadesini kullandı.