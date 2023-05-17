İngiltere'den ülkelerine geri gönderilen Arnavutlara ödeme yapıldığı ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre, aralık ayından bu yana yaklaşık 1000 kişi, İngiltere ile Arnavutluk arasında yapılan anlaşmayla sınır dışı edildi.

Haberde bu kişilerin yaklaşık yarısının kendi isteğiyle döndüğü, bir kısmının sığınma talebinin kabul edilmediği, bazısının da suç işlemiş kişiler olduğu belirtildi.

Arnavutluk polisinin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre ise sınır dışı edilenlerin önemli bir kısmına, en alt sınırda cezalarını çektikten sonra İngiltere'deki hapishanelerden tahliye edilip ülkelerine gönderilirken adam başı yaklaşık 1500 sterlin para ödendiği de ifade edildi.

Sınır dışı edilerek Arnavutluk'a gönderilen 30 yaşındaki bir erkek, uyuşturucu suçlarından 6 yıl ceza aldığını, denetimli serbestlik hakkı kazanmadan 1 yıl önce, yani cezasının yalnızca 2 yılını yattıktan sonra sınır dışı edildiğini söyledi.

"Bize Arnavutluk'a gitmek isteyip istemediğimizi sordular. Gidersek cezamızdan 1 yıl düşeceğini anlattılar." diyen Arnavut mahkum, ülkesine dönüş desteği olarak kendisine 1500 sterlin verildiğini de anlattı.

Kimliğini gizlediği için Mark ismiyle anılan Arnavut mahkum, İngiliz hapishanelerinde yabancı suçlulara yönelik oluşturulan "Erken Dönüş Programı" kapsamında ülkesine dönerken, İçişleri Bakanlığı bu program kapsamında kaç suçlunun geri döndüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ancak program kapsamında İngiltere'den sınır dışı edilen bir suçlu, daha sonra kaçak yollarla tekrar İngiltere'ye girerse kalan cezasını yatmak zorunda.

Başka bir Arnavut suçlu da İngiltere'de Arnavutlara karşı polisin daha sıkı denetimlerde bulunduğunu belirterek, buna rağmen tekrar İngiltere'ye döneceğini söyledi.

Bir diğer suçlu, sınır dışı edildikten sonra üç kere daha İngiltere'ye gidip geldiğini kaydederek "Bu benim için sorun değil. İstediğim zaman gidip gelebilirim." diye konuştu.

"Düzgün" Arnavutlara yönelik yasal çözüm önerisi

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, İngiltere'den sınır dışı edilenlerin tekrar bu ülkeye dönmesinin önlenmesiyle ilgili soruya, "Herkese çip takıp nereye gittiklerini kontrol etmemiz mümkün değil. Kaçakçılık suçlarından sabıkalılar ise polis tabii ki tetikte olur ama sınır dışı edilenler, Arnavutluk'ta özgürdür." yanıtını verdi.

İngiltere'ye göçte Arnavutlara yönelik güvenli ve yasal yollar açılması gerektiğini vurgulayan Çuçi, "Meslektaşım Suella Braverman'a bir önerim var. İngiltere'de düzgün işlerde çalışan, sabıka kaydı bulunmayan Arnavutlara yönelik bir ara yasal çözüm bulalım." diye konuştu.

Arnavutluk ve İngiltere makamları Göçle İlgili Ortak Görev Gücü oluşturdu

Arnavutluk İçişleri Bakanlığından, AA muhabirine yapılan açıklamada ise düzensiz Arnavut göçmenlerin, İngiltere'den geri gönderilme sürecinin 2023 boyunca devam ettiği doğrulandı.

Açıklamada, 13 Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar yaklaşık 1000 Arnavutluk vatandaşının ülkesine geri gönderildiği, bu kişiler arasında "asılsız sığınma talebinde bulunan vatandaşlar, yasaları çiğneyenler ve gönüllü geri dönen vatandaşların" bulunduğu kaydedildi.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de Arnavutluk ve İngiltere makamları Göçle İlgili Ortak Görev Gücü oluşturdu.

Açıklamada, bu görev gücünün, Arnavut vatandaşlarının İngiltere'ye yasa dışı göçünün yönetilmesine yönelik önlemlerin ve özel operasyonel eylemlerin koordinasyonunda kilit bir hizmet verdiği kaydedildi.

Arnavutluk ile İngiltere, Aralık 2022'de, yasa dışı göç meselesi dahil "ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek" amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Arnavutluk ve Birleşik Krallık, Arnavutluk'a geri gönderilen kişilerin sayısını artıracak ve bunlara, İngiltere makamları tarafından insan kaçakçılığı mağduru olarak tanımlanan 18 yaş üstü kişiler de dahil olacak.

Ayrıca bu çerçevede, geri dönen kişilerin korunması ve yeniden entegre edilmesi noktasında İngiltere'nin Arnavutluk hükümetine ve yetkili kurumlara destek vereceği ifade ediliyor.