İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un "çok aptal bir adam olduğunu" söyleyen Trump'a Twitter'dan cevap verdi.

Trump'ın mesajını alıntılayan Hunt, "Dostlar açık bir şekilde konuşur, dolayısıyla ben de öyle yapacağım. Bu yorumlar hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış." ifadesini kullandı.

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN