Suudi prenses Hassa Bint Selman, Paris'te görülen davada, "hırsızlık, kasten adam yaralama ve alıkoyma" faaliyetlerinin azmettiricisi olarak yargılanıyor.

Bint Selman, 2016 yılında, Paris'teki dairesinde çalışmak için tutulan işçiyi, dövdürme emri verdiği gerekçesiyle suçlanıyor. Ancak Fransa'da olmadığı tahmin edilen Bint Selman, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddediyor.

İddialara göre söz konusu işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çekti.

Prensesin, sosyal medyada kullanılması için fotoğrafları satacağı yönünde ithamda bulunan işçiyi özel korumasına dövdürdüğü öne sürülüyor.

Özel koruma ise silah kullanarak şiddet uygulama, hırsızlık ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanıyor.

Kaynak: TRT Haber