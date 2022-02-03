İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşılayan aşının yetişkinlerde birinci ve ikinci dozunun güvenli olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının, MHRA'nın, İngiltere'de kullanımına onay verdiği beşinci COVID-19 aşısı olduğu kaydedildi.

Yüzde 89'a kadar koruma sağlıyor

MHRA Başkanı Dr. June Raine, "Bugün, bizi COVID-19'dan korumaya yardımcı olmak için kullanılabilecek beşinci bir aşıya erişim sağlayan bu yetkinin verildiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Klinik deneylerde Nuvaxovid aşısının, COVID-19'a karşı yüzde 89'a kadar koruma sağladığı duyuruldu.

Kullanımına onay verilen beşinci aşı

İngiltere'de daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen COVID-19 aşıları onaylanmıştı.