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Dünya
AA 17.10.2024 14:35

İngiltere'den, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği Guterres'e destek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

İngiltere'den, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği Guterres'e destek
[Fotograf: Reuters]

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, dün Guterres ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durumu ve BM'nin bölgedeki zorlukların ele alınmasındaki vazgeçilmez rolünü ele aldıklarını belirtti.

Bakan Lammy, "İngiltere, Genel Sekreter'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam etmektedir." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

İsrail, Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
İngiltere İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler Antonio Guterres
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