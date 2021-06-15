Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme
İngiliz denetim kurumu İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, teknoloji şirketleri Apple ve Google’ın cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nden (CMA) yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." denildi.
İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome’un da işleyişlerinin inceleneceğinin altı çizilen açıklamada, Apple ve Google’a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği vurgulandı.
Google'dan açıklama
Google, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere’de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığını ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığını açıkladı.
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