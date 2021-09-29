İngiltere’de benzin krizi derinleşiyor.

Yakıt tedarik sorunları hem öğretmenleri hem de öğrencileri etkilerken okul yönetimleri dersleri yeniden çevrimiçi vermeyi düşünüyor.

Bazı okullar, personelin gelememesi durumunda, ebeveynleri uzaktan eğitime dönülebileceği konusunda uyardı.

Okul ve Kolej Liderleri Derneği Genel Sekreteri Geoff Barton, petrol krizinin daha fazla kesintiye neden olması durumunda “uzaktan eğitim seçeneği” olduğunu söyledi.

Okullar ve kolejler pandemi nedeniyle halihazırda büyük bir baskı altında çalışıyor.

Barton, yakıt kıtlığında ek bir baskının bu duruma yol açacağını belirtti.

Barton, uzaktan eğitime dönüşün, okulların ve kolejlerin kullanmamayı umdukları son çare olduğunu, ancak kesintiler buna neden olursa, okulların uzaktan eğitim sağlama konusunda pandemi dönemiyle iyice ustalaştığını vurguladı.

İngiltere'deki yakıt krizi

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü.

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

