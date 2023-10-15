Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2023 03:04

İngiltere'deki Filistin'le dayanışma yürüyüşünde 15 gözaltı

Londra Metropolitan Polisi, kentte dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısını 15 olarak duyurdu.

İngiltere'deki Filistin'le dayanışma yürüyüşünde 15 gözaltı

Londra polisi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüşün sorunsuz bir şekilde sona erdiğini aktardı.

Yürüyüşün sona ermesiyle irili ufaklı bazı grupların Trafalgar Meydanı'nda toplandığı belirtilen açıklamada, "Gün içinde gerçekleştirilen 7 gözaltına ek olarak akşam da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar gibi suçlar ve kamusal alanda havai fişek yakmaktan 8 kişi daha gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca 9 polis memurunun da küçük yaralanmalar nedeniyle tedavi edildiği belirtildi.

Filistin’de İsrail şiddeti 8. gününde artarak devam ediyor
Filistin’de İsrail şiddeti 8. gününde artarak devam ediyor

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Londra Metropolitan Polisi, dünkü yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada eylem güzergahı dışında ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde yapılacak gösterilere müsaade edilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini duyurmuştu.

Londra'daki BBC binası ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu Palace Green Caddesi'ni de trafiğe kapatmıştı.

Polis, yürüyüşün sona ermesinin ardından bazı grupların Trafalgar Meydanı ve elçilik çevresine yürümesi üzerine bu noktalarda da güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Trafalgar Meydanı'ndaki gözaltılar sırasında polisle eylemciler arasında gerginlik yaşanmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İngiltere
Sıradaki Haber
İtalya'da otobüs kazası: 15 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:45
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı
03:10
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
02:48
Ankara'da ticari araç üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
02:45
İtalya'da otobüs kazası: 15 yaralı
02:05
Muğla ve Aydın açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı
01:49
Manisa'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Halkalı Güneş tutulması, ABD'nin Nevada eyaletinde görüntülendi
Halkalı Güneş tutulması, ABD'nin Nevada eyaletinde görüntülendi
FOTO FOKUS
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ