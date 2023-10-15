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Dünya
AA 15.10.2023 02:21

İtalya'da otobüs kazası: 15 yaralı

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre beldesinde ay başında yaşanan ölümlü otobüs kazasına karışan firmanın bir başka otobüsü, bu kez yol kenarındaki bir binanın taşıyıcı kolonuna çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralanırken, firmaya ait otobüslerin seferlerden çekilmesine karar verildi.

İtalya'da otobüs kazası: 15 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 3 Ekim'de 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki otobüsün ait olduğu "La Linea" firmasının şehir içi toplu taşımacılık seferlerinde kullanılan bir başka otobüsü, dün akşam saatlerinde yine Mestre'de Carducci Caddesi'nde bu kez bir apartmanın taşıyıcı kolonuna çarptı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada, otobüs şoförü ile 14 yolcu yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kaza, sürücünün otobüsün kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Otobüs şoförü de ilk yardım görevlilerine verdiği bilgide, olay anında fenalık geçirdiğini ve kazanın bu şekilde yaşandığını söyledi.

"La Linea" firmasına ait otobüsler seferlerden çekilecek

Bu son kazanın ardından Venedik Belediyesi, bugünden itibaren "La Linea" firmasına ait otobüslerin seferlerden ihtiyaten çekilmesine karar verdiğini duyurdu.

Venedik-Mestre'de 3 Ekim akşam saatlerinde La Linea'ya ait elektrikli otobüs, Marghera istikametine giderken geçtiği üst geçitten düşmüştü. Olayda otobüs şoförü dahil farklı milletlerden 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın otobüs şoförünün olaydan önce fenalık geçirmesiyle gerçekleşmiş olabileceği iddiası dile getirilse de otopsi sonuçlarının bu varsayımı doğrulamadığı basına yansımıştı. Bir diğer neden olarak üst geçitteki korkulukların yetersiz olduğu ifade edilmişti.

3 Ekim'deki otobüs kazasının nasıl yaşandığına dair araştırmalar devam ediyor.

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