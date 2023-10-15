Az Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber-AA 15.10.2023 01:02

İsrail'de 29 ABD vatandaşı hayatını kaybetti

ABD, İsrail'de 29 vatandaşlarının hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

İsrail'de 29 ABD vatandaşı hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının bu kişilerin aileleriyle temasta olduğu ve yerlerinin belirlenmesi için aralıksız çalıştığı kaydedilerek, ABD hükümetinin İsrail hükümetiyle rehine istihbarat paylaşımı ve rehine kurtarma çalışmalarında danışmanlık yapacak uzmanların görevlendirilmesi dahil her yönden birlikte çalıştığı vurgulandı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:56
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı
04:53
Mısır Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşıyla Filistin'deki İsrail şiddetini ele aldı
04:20
Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin’deki İsrail şiddetini görüştü
04:11
Denizli'de 2 yayaya çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı
03:59
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 9 yaralı
03:45
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı
Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü
Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü
FOTO FOKUS
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ