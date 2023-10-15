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Dünya
AA 15.10.2023 00:33

Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi

Suriye’de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi

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