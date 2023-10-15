Filistin’de İsrail şiddeti 8. gününde artarak devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almasının ardından yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu kaydeden Lazzarini, "Gazze'ye bir haftadır insani yardım malzemesi ulaştırılmasına izin verilmiyor. Bu artık ölüm kalım meselesi haline geldi. 2 milyondan fazla kişiye su temin edilmesi için yakıtın Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sisi ve Fidan Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'de bulunan Bakan Fidan'ı kabul etti.

Gazze Şeridi'nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, "mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması" konusunda fikir birliğine vardı.

Ürdün sahra hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesi, İsrail'in saldırıları ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Katar, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara, evlerini zorla boşatmaları çağrısına tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kardeş Filistin halkını Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında, tuttukları esirlerden 9'unun öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, esirlerin bulunduğu bir noktanın da hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden 9 esirden 4'ünün yabancı olduğu bilgisi verildi.

BM'den sivillerin korunması çağrısı

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki tesislerine sığınan tüm sivillerin korunması çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, en az 20 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in saldırılarında 28 sağlık çalışanının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını belirterek, uluslararası topluma sağlık personeli ile hasta ve yaralıların korunması çağrısında bulundu.

İsrailli gazeteci Oren Ziv, Hamas üyelerinin "bebeklerin kafasını kestiği" yönündeki yanlış iddiaların, İsrail ordusunun Gazze'de işleyeceği savaş suçlarını "meşrulaştırmak" için kullanılacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

"Gazze halkı göç etmeyecektir"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'den Filistinlilerin topraklarından çıkmayacağını ve Mısır'a göç etmeyeceğini söyledi.

Heniyye, paylaştığı video mesajında, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen Filistinlilerin topraklarını bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Gazze halkı toprağına kök salmıştır, vatanına sımsıkı bağlıdır, toprağını terk etmeyecek, göç etmeyecektir" diye konuştu.

Gazze'den Mısır'a göç olmayacağını vurgulayan Heniyye, "Mısır'daki kardeşlerime şunu söylüyorum; bizim kararımız topraklarımızda kalmaktır. Gazze'den Mısır'a göç olmayacak" dedi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef aldığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Rifat'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, Gazze merkezli Filistin’de İsrail şiddetinin başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait bir gözetleme merkezine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Filistin’de İsrail şiddet

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.