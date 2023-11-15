İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin "Ruanda Planı"nın yasalara uygun olmadığına hükmetti

Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Lord Robert Reed, İngiliz hükümetinin, sığınmacıları Ruanda'ya gönderip gönderemeyeceğine ilişkin mahkemenin kararını açıkladı.

Yargıç Reed, mahkemenin, hükümetin Ruanda Planı'nı yasa dışı bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Mahkeme, İçişleri Bakanı'nın (Suella Braverman) temyiz başvurusunu oy birliğiyle reddetmiş ve Temyiz Mahkemesinin Ruanda politikasının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararını onamıştır. Bunun nedeni, sığınmacıların, Ruanda'ya gönderilmesi halinde menşe ülkelerine geri gönderilmesi nedeniyle gerçek kötü muamele riskiyle karşı karşıya kalacaklarına inanmak için önemli gerekçelerin bulunmasıdır."

Yargıç Reed, mahkemenin, hükümetin Ruanda politikasının "yasal olup olmadığına karar vermesi gerektiğine" dikkati çekerek, bunun "yasal bir soru" olduğunu ve mahkemenin siyasi tartışmalarla ilgilenmediğinin altını çizdi.

İngiliz hükümetinin Ruanda Planı, ülkeye yasa dışı yollarla giren sığınmacıların tek yön biletle Ruanda'ya gönderilmesini öngören 5 yıllık bir politikayı kapsıyor.

Yasal zorluklar nedeniyle şu ana kadar hiçbir sığınmacı Ruanda'ya gönderilememişti.

AİHM, ilk Ruanda uçağını durdurmuştu

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından da yasaya uygun bulunmuştu.

Söz konusu kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'de yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık 2022’de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Mahkeme temyiz yolunu da açık tutmuş, bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Suella Braverman, geçen martta yaptığı açıklamada, yazın uçakların Ruanda için havalanacağını öne sürmüştü.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.​​​​​​​