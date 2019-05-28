İngiltere Başbakanı Theresa May'in yerine geçebilecek adaylardan biri olan İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, ülkede yaşayan nitelikli Avrupa Birliği (AB) vatandaşları için iyi niyetli bir jest olarak, vatandaşlığa kabul ücretinden vazgeçmeyi teklif edeceklerini söyledi.

Sky News'un haberine göre, Gove'a yakın bir kaynak, “Michael Gove ülkeyi birleştirmeye hazır. İngiltere'deki AB vatandaşlarının haklarını, açıklayıcı bir tasarı aracılığıyla güvence altına almak ve referandum zamanında yasal olarak burada bulunanlara cömert vatandaşlık teklifinde bulunmak, bu yönde atılmış bir adım" ifadelerini kullandı.

Gove'un planına göre, Haziran 2016'da referandum yapıldığı sırada İngiltere'de ikamet ettiklerinden 2021’de vatandaşlığa kabul edilebilecek yaklaşık 3 milyon AB vatandaşı için bin 688 dolarlık vatandaşlığa kabul ücretinden vazgeçilebileceği belirtildi.

Brexit krizi

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını aktaran İngiltere Başbakanı May, baskılar üzerine 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters