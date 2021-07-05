İngiltere yasa dışı sığınmacı sisteminde değişikliğe gidiyor. İçişleri Bakanlığı konu hakkında yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Parlamentoya sunulacak tasarıya göre iltica başvuru sürecinde yasa dışı sığınmacılar ülke dışında bir göç işleme merkezinde tutulacak.

Bu yöntem Avustralya modeli olarak biliniyor; iltica başvuru sürecinde sığınmacılar

Papua Yeni Gine'deki Manus Adasında tutuluyor.

Ruanda gündemde

İngiltere'nin yasadışı sığınmacıları beklemeye alacağı ülkenin Afrika'da Ruanda olabileceği belirtiliyor.

İngiliz medyasına göre hükümet, Afrika'daki bir merkezi paylaşma konusunda Danimarka ile görüştü.



Danimarka haziran ayında sığınma talebinde bulunanları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak yasayı kabul etti.

Muhalefetten tepki: Vicdansızlık

İngiltere'de tasarı muhalefetin tepkisini çekti. İşçi Partisi vekili ve Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds planı “vicdansızlık” olarak nitelendirdi ve partisinin tasarıya karşı çıkacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı da plana tepki gösterdi. İngiltere hükümetini sığınmacılara bakma görevini gelişmekte olan ülkelere kaydırmakla suçladı.

Kaçak geçişler rekor kırdı

Resmi verilere göre Manş Denizinden kaçak geçişler geçen yıl rekor kırdı ve 8 bin 500 kişi ülkeye girişte yakalandı.

Bu yılın ilk altı ayında bu rakam 6 bini geçti.