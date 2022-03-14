Yargıtaydan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Başvuru Yargıtay tarafından reddedildi ve belirtilen gerekçe, başvurunun tartışılabilir bir hukuk noktası oluşturmamasıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın ardından, dava dosyası Assange'ın ABD'ye iade edilip edilemeyeceği konusundaki nihai karar için doğrudan İçişleri Bakanı Priti Patel'in önüne gidecek.

Assange'ın nişanlısı Stella Morris de karar sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İade kararı şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e taşındı" ifadesini kullandı.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 24 Aralık'ta Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararı Yargıtaya taşıyabileceğine hükmetmişti.

Ancak karara göre, Assange'ın avukatlarının önce Yargıtaydan itiraz izni alması gerekeceği bildirilmiş, bu izin talebi onaylanırsa ABD'ye iade konusunun esastan görüşülebileceği kaydedilmişti.