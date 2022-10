Muhafazakar Parti lideri David Cameron, 2010 genel seçimini kazandı ancak salt çoğunluğu alamadı. Bu nedenle fiilen beş yıl boyunca, Liberal Demokratlarla huzursuz bir koalisyon hükümeti süreci geçirdi. Cameron'ın sonunu, Avrupa Birliği'nde kalma referandumunu kaybetmesi getirdi.

May, Brexit sınavını veremedi

Dönemin İçişleri Bakanı Theresa May, 2016'da Başbakan olarak göreve başladı. May hükümetinin en zorlu imtihanı, yine Brexit süreci oldu. Blokla yaptığı ayrılık anlaşması, parlamento tarafından üç kez reddedildi. May, göreve başladıktan 3 yıl sonra istifa etti.

Skandallar Johnson'ın sonunu getirdi

Boris Johnson, 24 Temmuz 2019'da görevine başladı. Karantina kurallarını ihlal etmesi, resmi konutta yapılan tadilat ve cinsel tacizle suçlanan bakanın atamasının yapılması, Johnson'ın ayrılık sürecini hızlandırdı.

Truss hükümetinin ömrü, 45 gün sürdü"

Muhafazakar Parti'nin Dışişleri Bakanı Liz Truss, 6 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturdu. Kraliçe'nin vefatından sadece 2 gün önce Balmoral Kalesi'nde resmen başbakanlığa atanan Truss'ın istifasına yol açan süreçte ekonomi programı etkili oldu. Muhalefetin hedefi haline gelen Truss hükümetinin ömrü, 45 gün sürdü.

Böylece Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçti.