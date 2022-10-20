Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'ın Arakanlı Müslüman mültecileri geri almayı kabul ettiğini belirterek, "İyi haber şu ki Myanmar hükümeti, Arakanlı vatandaşlarını geri almayı kabul etti ve Arakan eyaletinde tesisler geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Momen, Myanmar'ın Arakanlılardan geri dönüş sürecinde kimlik talep etmesini eleştirerek, "Arakanlılar kaçtığında durum çok tehlikeliydi ve Bangladeş'e üzerlerinde kıyafet dışında hiçbir şey olmadan geldiler. Myanmar vatandaşı olduklarını kanıtlayacak belgeleri şimdi nasıl sağlayabilirler?" diye konuştu.

Arakanlıların Myanmar makamlarına olan güven eksikliği nedeniyle geri dönüş için önceki iki hamlenin başarısız olduğunu hatırlatan Momen, "Yani bu sefer sürdürülebilir olacak bir şey yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Momen, Çin'in Arakanlıların geri gönderilmesi sürecinde taraflar arasında arabuluculuk yaptığını kaydetti.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Rakhine eyaletinden kaçan 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.