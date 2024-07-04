İngiltere'de seçmen bugün sandık başına gidiyor

İngiltere, bugün genel seçim için sandığa gidiyor. 46 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 650 seçim bölgesinde sandık kuruluyor.

Sandıklar yerel saatle 07.00’de açılacak ve 22.00’de kapanacak.

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra gözler sandık çıkış anketlerinde olacak. Bu anketler, hangi parti ya da partilerin çoğunluğu elde edeceğine dair ipuçları veriyor.

Herhangi bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için Avam Kamarası'nda 326 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

Koalisyon gündeme gelebilir

Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu elde etmesi durumunda, Başbakan Rishi Sunak ve kabinesi güven tazelemiş olacak.

Başka bir partinin seçimi kazanması halinde, ortaya çıkan tabloya göre hükümetin kurulma süreci başlayacak.

Herhangi bir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması halinde de koalisyon gündeme gelebilir.

Sonuçların resmiyet kazanması sonrasında Kral 3'üncü Charles, kazanan partinin liderine yeni hükümeti kurma görevi verecek.

İşçi Partisi anketlerde önde

Parlamento 17 Temmuz'da resmen açılacak ve ardından yaz tatiline girecek.

İngiltere'de Muhafazakar Parti, 14 yıldır iktidarda. Ancak son anketlere göre, İşçi Partisi'nin yüzde 40'ın üzerinde oy beklentisi var.

Bu da Muhafazakar Parti'nin, yaklaşık 20 puan rakibinin gerisinde oması demek.

Anketlere göre, üçüncü sıradaysa göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Reform Partisi bulunuyor.