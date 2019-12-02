Dünya

İngiltere'de şartlı salıverilen bir kişi tutuklandı

02 Aralık 2019 Pazartesi 00:41 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 00:50

İngiltere'de, terör riski taşıyan, aşırı eğimli olan kişilerin hapishaneden şartlı salıverilmesi tartışması sürüyor. Bu çerçevede değerlendirilen ve hapishaneden şartlı salıverilen bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

[Fotoğraf: AA ]