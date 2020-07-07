Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 155 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 391'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 581 artarken, toplam sayı 286 bin 349 oldu.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.