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İngiltere'de salgında ölenlerin sayısı 44 bin 391'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 391'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 155 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 391'e çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 581 artarken, toplam sayı 286 bin 349 oldu.
İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Etiketler: ingiltere koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 19:12
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