İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 hafta önce Çin hükümetine 6 diplomatın İngiliz polisi tarafından sorgulanabilmeleri amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarından feragat etmesi için bu tarihe kadar süre verdiklerini belirtti. Cleverly, "Talebimize cevaben, Çin hükümeti, Başkonsolos dahil bu yetkilileri İngiltere'den çıkardı." ifadesini kullandı.

Bazı diplomatlar ile Başkonsolos'un çoktan Çin'e döndüğünü belirten Cleverly, geri kalan diplomatların da kısa süre içinde ülkesine döneceğini bildirdi.

Öte yandan, Başkonsolos Zheng'in eşi İngiltere'de kalacak.

Olay

BBC'nin 16 Ekim’de yayınladığı görüntülerde, Konsolosluk önünde Çin Komünist Partisi Kongresi'nin göstericilerce protesto edildiği esnada, kimliği belirsiz yüzleri maskeli bir grubun, protestocuların pankartlarını yırttığı ve sonrasında Konsolosluk önünde arbede yaşandığı görülmüştü.

30'lu yaşlardaki Hong Konglu bir gösterici de kimliği belirsiz kişilerce Konsolosluk arazisine sürüklenerek darbedilmişti.

Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan polis memurlarının, “güvenliğinden endişe ettikleri gerekçesiyle” protestocuyu Konsolosluktan çıkardıkları aktarılmıştı.

İngiliz polisi de Çin Konsolosluğu önünde yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Çin Konsolosluğu arazisinde dövülen protestocunun, kanayan ve morarmış yüzünün fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarınca da birçok kez paylaşılmıştı.

Olayın ardından Çinli maslahatgüzar, açıklama için İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Alicia Kearns da konsolosluk önünde düzenlenen gösteride, Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında Çin Başkonsolonsu Zheng Xiyuan'ın da olduğunu öne sürmüştü.

Çin de İngiltere'de Manchester Konsolosluğu önünde gösteri yapan Hong Konglu protestoculardan birinin darbedildiği olayda, konsolosluk görevlilerinin diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirleri alma hakkı olduğunu savunmuştu.