Omicron varyantı başta Avrupa olmak üzere yeni bir tehdit olarak görülüyor.

İngiltere'de Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesini ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildi.

İngiltere Başsağlık görevlilerinin açıklamasında, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor" denildi.

Hastaneye yatışlar başladı

Omicron varyantına ilişkin verilerin önümüzdeki haftalarda daha da netleşeceğini belirtilen açıklamada, Omicron nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu söylendi.

Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak COVID-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz" denildi.

25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına vurgulayarak, İngiltere'de ay sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini açıklamıştı.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.

Avrupa'da en çok ölüm İngiltere'de

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da COVID-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.